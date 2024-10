لیستی یاریزانە بانگهێشتکراوەکانی عێراق بۆ دوو یاریی داهاتووی لە پاڵاوتنی مۆندیال

2024-10-31 20:00:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – خێسوس كاساس، راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق لیستی یاریزانە بانگهێشتكراوەكانی هەڵبژاردەكەی بۆ دوو یاریی داهاتوو لە پاڵاوتنەكانی جامی جیهانی ئاسیا راگەیاند. وا بڕیارە هەڵبژاردەی عێراق لە ناوەڕاستی مانگی داهاتوودا رووبەرووی ئوردن و عومان ببێتەوە. Presenting our squad for the upcoming #AsianQualifiers with Jordan and Oman! ? #Iraq #RoadTo2026 pic.twitter.com/9DKUKx16xR — Iraq National Team (@IraqNT_EN) …