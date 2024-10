2024-10-31 20:00:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیخڵاس دلێمی، جێگری سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، پێدەچێت لە هەفتەی داهاتوودا مووچەی مانگی 10 خەرجبکرێت.…

