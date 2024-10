2024-10-31 20:00:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی زانیارییەكان، هیچ كام لە كاندیدەكان نەیانتوانی لە گەڕی یەكەمدا سەربكەون و گەڕی دووەم دەستپێدەكات. میدیاكانی عێراق بڵاویانكردووەتەوە،…

The post دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەران كەوتە گەڕی دووەم appeared first on Esta Media Network.