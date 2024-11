2024-11-01 10:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی کەشناسیی عێراق رایگەیاند، لە ئەمڕۆ جومعەوە کەشوهەوای هەرێمی کوردستان و عێراق گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە و بارانبارین دەستپێدەکات…

The post کەشناسیی عێراق: بارانبارین تا رۆژی دووشەممە بەردەوام دەبێت appeared first on Esta Media Network.