2024-11-01 19:10:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی رایگەیاند، بۆ ئەمساڵی خوێندن هاوشێوەی ساڵانی رابردوو داشکاندنی 45% لە کرێی خوێندنی…

The post وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی: بۆ ئەمساڵیش داشکاندنی 45% لە کرێی خوێندنی پاراڕێڵ و ئێواران دەکرێت appeared first on Esta Media Network.