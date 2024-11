2024-11-02 11:40:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناحیەی قەسرێ نیوەی كۆڵانێك قیرتاوكراوە و نیوەكەی دیكی جێهێڵدراوە و دانیشتوویەكی ناحیەكە هۆكارەكەی بۆ “جیاوازیى بیروبۆچوونى سیاسی”…

