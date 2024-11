2024-11-02 15:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ وادەی تانەدان لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کۆتاییدێت. رۆژی 31ی تشرینی یەکەمی 2024 کۆمسیۆنی باڵای…

The post وادەی تانەدان لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن کۆتاییدێت appeared first on Esta Media Network.