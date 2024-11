2024-11-02 16:45:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی ئامادەکاری فێستیڤاڵی هەڵەبجە بڵاویکردەوە، داهاتی ئەمساڵی فێستیڤاڵی هەڵەبجە ملیارێک و 435 ملیۆن دینار بووە. ئەمڕۆ شەممە…

