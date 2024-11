2024-11-02 18:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پیەنوت ئەو سمۆرە رەنگ رەشە بوو کە لە ویلایەتی نیویۆرکی ئەمریکا دەژیا و نیو ملیۆن هەواداری لە سەرانسەری…

The post چیرۆکی ئەو سمۆرەیەی بە مردنی بەسۆزانە کۆتایی بە ژیانی هات appeared first on Esta Media Network.