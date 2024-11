2024-11-02 21:10:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە حەویجە بەهۆى دروستبوونى لافاوەوە هاوڵاتییەک گیانیلەدەستدا و دوو كەسی دیكە بێسەروشوێنن. پەیامنێری تۆڕی میدیایی ئێستا لە كەركوك…

The post لە حەویجە بەهۆى دروستبوونى لافاوەوە هاوڵاتییەک گیانیلەدەستدا و دوو كەسی دیكە بێسەروشوێنن appeared first on Esta Media Network.