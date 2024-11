2024-11-02 22:55:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی پێنجوێن رایدەگەیەنێت، سبەی لە سەرجەم ناوەندەكانی خوێندن لە سنووری قەزاكە پشوو دەبێت. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی…

