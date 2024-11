2024-11-03 12:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی زانکۆی سلێمانی رایگەیاند، 116 مامۆستای وانەبێژ لە زانکۆکەیان دەکرێن بە گرێبەست. یۆهان عوسمان، وتەبێژی زانکۆی سلێمانی بە…

