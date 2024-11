2024-11-03 16:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی سەرجەم پاسەکانی هێڵی گواستنەوە دەگۆڕدرێن بۆ پاسی باشتر بە کوالێتیی بەرز و دۆستی ژینگە. سەرجەم پاسەکان…

The post وردەکاریی پرۆژەی گۆڕینی پاسەکانی هێڵی گواستنەوەی گشتی لە سلێمانی appeared first on Esta Media Network.