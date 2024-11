2024-11-03 20:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی ناوخۆی هەرێم رایدەگەیەنێت، “هەر كەسێك سیمكارتی تۆمارنەكراو بفرۆشێت بە بڕی سێ ملیۆن دینار سزادەدرێت”. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی…

