2024-11-03 20:15:22 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، “هەموو پشتیوانییەكی كەرتی تایبەت دەكەین بۆ بوونیادنانی ئابورییەكی نیشتمانی”. بەپێی راگەیەندراوێكی وەزارەتی دارایی هەرێم…

The post ئاوات شێخ جەناب: هەموو پشتیوانییەكی كەرتی تایبەت دەكەین بۆ بوونیادنانی ئابورییەكی نیشتمانی appeared first on Esta Media Network.