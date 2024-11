2024-11-04 10:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو بەهۆی بارانبارینەوە بەشێک لەقەدپاڵی ئەو چیایەی دەکەوێتە بەردەم تونێلی دەربەندیخان داڕما و قائیمقامی شارەکەش دەڵێت، ئەگەری…

The post قائیمقامی دەربەندیخان: داڕمانی زەوی لە تونێلی دەربەندیخان ئەگەری دووبارەبوونەوەی هەیە appeared first on Esta Media Network.