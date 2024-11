2024-11-04 10:54:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – راپۆرتە رۆژنامەوانیەكان ئاشكرایانكرد، یانەی پاریس سانجێرمانی فەڕەنسی ئامادەیە دەستبەرداری یەكێک لە ئەستێرەكانی یانەكەی ببێت. چاوەڕوان دەكرێت رۆژی چوارشەممەی داهاتوو پاریس سانجێرمان لە یاریگای خۆیدا میوانداری ئاتلێتیكۆ مەدرید بكات،لە میانی یارییەكانی گەڕی چوارەمی چامپیۆنزلیگ. ??? A transfer of Randal Kolo Muani in the upcoming winter transfer window is no longer ruled out! #PSG and …