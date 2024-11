2024-11-04 12:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەینێ نەوتی سپی لە قەزای قەرەداغ دابەشبکرێت. قائیمقامیەتی قەزای قەرەداغ، لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، ئاگاداری دانیشتووانی قەزای قەرەداغ…

The post لە ناوچەیەکی دیکە نەوتی سپی دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.