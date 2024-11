2024-11-04 13:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی خوێندنی باڵا رایگەیاند، 804 خوێندکارى کەرکوک و ناوچە دابڕێندراوەکان لە زانکۆکانى کوردستان وەرگیران. وەزارەتی خوێندنی باڵا و…

