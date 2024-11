2024-11-04 13:20:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێم بڵاویکردەوە، وەرگرتنی پارەی حەج لە حاجیان تا هەفتەی داهاتوو درێژکرایەوە. لە راگەیەندراوێکی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post واده‌ی وه‌رگرتنی پاره‌ی حاجیان درێژكرایه‌وه‌ appeared first on Esta Media Network.