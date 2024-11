2024-11-04 15:25:25 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای لوتکە رایگەیاند، لە سەرەتای ساڵی 2024ەوە زیاتر لە 30 هەزار کۆچبەر گەیشتوونەتە بەریتانیا. دەزگای لوتکە بۆ کاروباری…

The post دەزگای لوتکە: لە سەرەتای ئەمساڵەوە تائێستا زیاتر لە 30 هەزار کۆچبەر گەیشتوونەتە بەریتانیا appeared first on Esta Media Network.