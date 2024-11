2024-11-04 18:50:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەممەد شیاع سودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق داوایکرد، دەستبەجێ مامەڵەی نەختینەیی لە گومرگەکان رابگیرێت و دەست بە مامەڵەی ئاڵوگۆڕی…

The post سودانی: بەخێرایی مامەڵەکردن بە دراوی نەختینە لە گومرگەکان رابگرن و بیگۆڕن بە مامەڵەی ئەلیکترۆنی appeared first on Esta Media Network.