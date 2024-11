2024-11-04 21:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، وەفدێكی دانوستانكاری بۆ سەردانی لایەنە بەشداربووەكانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی كوردستان پێكهێناوە. سەعدی ئەحمەد پیرە،…

The post سەعدی پیرە: یەكێتی وەفدێكی دانوستانكاری بۆ سەردانیكردنی لایەنە سیاسییەكان پێكهێنا appeared first on Esta Media Network.