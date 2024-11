2024-11-04 21:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە گوێرەی قسەی فرۆشیارانی ئامێرە کارەباییەکان، لە ئێستادا خواستێکی زۆر لەسەر گەرمکەرەوە کارەباییەکان و غازییەکان هەیە، ئەوەش بەهۆی…

The post خواست لەسەر گەرمکەرەوە کارەبایی و غازییەکان زیادیکردووە appeared first on Esta Media Network.