2024-11-04 23:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد كەلاری شارەزای كەشناسی دەڵێت، “دوای بارینی بارانێكی بەخووڕ لە ناوچە جیاوازەكانی كوردستان لە درەنگانێكی ئەمشەوەوە تاوەكو كاتژمێر…

The post ئەمشەو لە چەند ناوچەیەكی هەرێم تەم دروستدەبێت appeared first on Esta Media Network.