2024-11-04 23:10:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کەمخەوی یەکێکە لەو گرفتانەی کە رووبەڕووی مرۆڤ دەبێتەوە، لە قۆناغێکی ژیانی تایبەتی خۆیدا بە هەر هۆکارێکی تایبەت و…

The post ئەو نیشانانەی بەهۆی کەمخەوییەوە دەکرێت لە مرۆڤدا دەربکەون appeared first on Esta Media Network.