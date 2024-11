2024-11-05 00:15:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، “رێگای دروست ئەوەیە تەوتین لە رێگای بانكە فیدراڵییەكانی عێراقەوە بێت”. دارا سێكانیانی ئەندامی…

