2024-11-05 09:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کاتژمێر 7:00ی بەیانی رۆژی 5ی 11ی 2024، پڕۆسەی دەنگدان لە ئەمریکا بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی نوێ دەنگدەدەن، بەهۆی جیاوازی…

The post ئەمڕۆ ئەمریکا دەنگدەدات appeared first on Esta Media Network.