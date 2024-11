2024-11-05 09:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری بەرگریی عێراق لەگەڵ هاوتا سعودییەکەی کۆبووەوە و دواتریش یاداشتنامەیەکی لێکتێگەیشتنی هاوبەشیان لە بواری سەربازی واژۆکرد. وەزارەتی بەرگریی…

