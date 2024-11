2024-11-05 11:40:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ لەسەر رێگای کەلار- خانەقین رووداوێکی هاتوچۆ روویدا و کەسێک گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان بڵاویکردەوە، بەیانی ئەمڕۆ…

