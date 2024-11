2024-11-05 13:00:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی داستانی سلێمانی بڵاویکردەوە، سێ راوچی لەسەر راوکردنی ئاژەڵ و باڵندە کێوییەکان لە سنووری ئاغجەلەر دەستگیرکران، دەشڵێت،…

