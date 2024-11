2024-11-05 14:05:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە هاویندا، خەڵک بەهۆی گەرماوە دەبرێنە نەخۆشخانەکان و گیانلەدەستدەدەن، ئەمەش وەک لە مەغریب و کەنەدا و ئەمریکا و…

The post جیهان بەدەست گەرمتربوونی هاوین و زیادبوونی لافاوەکانی زستانەوە دەناڵێنێت appeared first on Esta Media Network.