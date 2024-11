2024-11-05 18:30:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوبەری تۆماری زانكۆی سلێمانی رایدەگەیەنێت، یەكێك لە بەشەكانیان كورسییەكانی چۆڵن و هیچ خوێندكارێكی بۆ نەچووە. د. سەركۆ محەمەد،…

