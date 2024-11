2024-11-05 19:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆك وەزیرانی هەرێمی كوردستان، پێشوازیی لە کونسوڵی گشتیی ئیمارات لە هەولێر کرد بەبۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی.…

The post قوباد تاڵەبانی لەبارەی پێکهێنانی حکومەت پەیامێکی نوێی راگەیاند appeared first on Esta Media Network.