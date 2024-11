2024-11-05 19:25:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ئۆتۆمبێلەی بە بکوژی ژنان ناودەبرا دەستی بەسەرداگیراو خاوەنەکەشی دەستگیرکرا. لەنێو تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان ڤیدیۆیەک بڵاوبووەوە کە وا باسی…

The post ئەو پیکابەی بە بکوژی ژنان ناودەبرا دەستی بەسەرداگیرا appeared first on Esta Media Network.