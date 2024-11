2024-11-05 22:55:55 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بنیامین نەتەنیاهو سەرۆك وەزیرانی ئیسرائیل بڕیاریدا بە دوورخستنەوەی یۆئاڤ گالانت، وەزیری بەرگریی لە پۆستەكەی و لە جێگەی ئەو…

The post وەزیری بەرگریی ئیسرائیل لە پۆستەكەی دورخرایەوە appeared first on Esta Media Network.