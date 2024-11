2024-11-06 10:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ زیاتر لە 450 پارچە زەوی بەسەر کەسوکاری شەهیداندا لە سلێمانی دابەشدەکرێن. مەحمود سەرمۆردی، بەڕێوەبەری راگەیاندن لە بەڕێوەبەرایەتیی…

