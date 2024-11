2024-11-06 10:35:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارتی کۆمارییەکان لە کۆنگرێسی ١١٩ی ئەمریکادا کۆنترۆڵی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکای بەدەستهێنا بە لە کێبڕکێی گۆڕەپانی ململانێکان لە هەڵبژاردنەکانی…

The post کۆمارییەکان زۆرینەی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکایان بەدەستهێنا appeared first on Esta Media Network.