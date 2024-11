2024-11-06 11:40:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری سلێمانی بڵاویکردەوە، دەستەی ئاماری هەرێم ماڵپەڕی پێشکەشکردنی فۆڕمی ئەلیکترۆنی بۆ دەرچووانی دانەمەزراوی زانکۆ و پەیمانگاکان کاراکرد…

The post بەڕێوەبەرایەتیی ئاماری سلێمانی: پێشکەشکردنی فۆڕم بۆ دەرچووانی دانەمەزراوی زانکۆ و پەیمانگاکان کاراکرا appeared first on Esta Media Network.