2024-11-06 14:00:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سۆران عومەر، ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند، بە دوو نوسراوی جیاواز لەگەڵ هەرێم کەمال ئاغا، سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتیی…

The post نووسینگەی سودانی داوای خەرجکردنی 284 ملیار دینار بۆ جوتیارانی هەرێم دەکات appeared first on Esta Media Network.