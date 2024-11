2024-11-06 17:55:20 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای کەلار-رزگاری بەهۆی پێکدادانی سێ ئۆتۆمبێلەوە سێ کەس برینداربوون. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان رایگەیاند، پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێ…

