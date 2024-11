2024-11-06 19:36:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا لەكارێزكڵاو لەسەر رێگای مێرگەپان بەهۆی پێكدادانی دوو ئۆتۆمبێل، شەش كەس برینداربوون. بەپێی زانیارییەكان، ئێوارەی ئەمڕۆ…

