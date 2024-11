2024-11-06 19:36:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم رایدەگەیەنێت، پێویستە وەزارەتی دارایی عێراق بە زووترین كات مووچەی مانگی 10ی مووچەخۆرانی هەرێمی كوردستان خەرجبكات…

