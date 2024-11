2024-11-06 21:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو رۆژی ئەم مانگە بەبۆنەی ئەنجامدانی سەرژمێریی گشتییەوە دەكرێتە پشوو. بڕیارە لە رۆژانی 20 و 21ی ئەم مانگە…

The post دوو رۆژ دەكرێتە پشوو appeared first on Esta Media Network.