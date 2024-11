2024-11-06 21:15:21 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بێگەرد تاڵەبانی وەزیری كشتوكاڵی هەرێم رایدەگەیەنێت، لەپێناو بەرژەوەندیی گشتی بڕیاردرا بە هەڵگرتنی باج و قەدەغەی هاوردەكردنی بەرهەمی تەماتە…

The post وەزارەتی کشتوکاڵ بڕیارێکی نوێی دەرکرد و نرخی تەماتە دادەبەزێت appeared first on Esta Media Network.