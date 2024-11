2024-11-07 11:15:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بانكی رافیدەین دەستەبەركردنی سیستمی بانكیی گشتگیر بۆ 48 لقی رادەگەیەنێت. بانكەكە ئەمڕۆ لە راگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لە چوارچێوەی هەوڵە…

The post بانكی رافیدەین فراوانكردنی پرۆژەیەكی خۆی رادەگەیەنێت appeared first on Esta Media Network.