2024-11-07 14:55:19 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامی شارەزوور رایگەیاند، پیسبوونی ئاو هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشی سکچوون و رشانەوەیە لە سنووری شارەزوور. رزگار غەفور قائیمقامی شارەزوور…

The post هۆکاری بڵاوبوونەوەی سکچوون و رشانەوە لە شارەزوور ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.