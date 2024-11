2024-11-07 20:55:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای بردنەوەی ترەمپ لە هەڵبژاردنەکانی 5ی نۆڤەمبەردا، بایدن ئەمڕۆ رایگەیاند، رێنمایی بە ئیدارەکەی داوە بۆ ئاسانکارییکردن لە گواستنەوەی…

