2024-11-07 20:55:18 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ناحیەی لەیلان بەهۆی كێشەی زەوی زارەوە شەڕ لە نێوان دوو بنەماڵەدا دروستبوو بەوهۆیەوە كەسێك كوژرا و كەسێكی…

The post لەیلان.. شەڕێك لەسەر كێشەی زەوی و زار كوژراو و برینداری لێكەوتەوە appeared first on Esta Media Network.