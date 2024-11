2024-11-07 22:36:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەوەی نوێ بە مەرجی وەرگرتنی پۆستی سەرۆك وەزیران ئامادەیە لە حكومەتدا بەشداربێت نەوەی نوێ رایگەیاند، ئامادەن لە حكومەتدا…

